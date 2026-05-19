Миколаївські зенітники, які тримають захист міста й області на південному напрямку, отримали підсилення для боротьби з «Шахедами». Благодійний фонд Сергія Притули передав 201-й зенітній ракетній бригаді імені гетьмана Пилипа Орлика партію з 20 перехоплювачів «Тарас+».

Ці антишахедні дрони були закуплені завдяки масштабному донату від чеської ініціативи Dárek pro Putina («Подарунок для путіна»). У межах «Єдинозбору» чеські партнери задонатили понад 64 мільйони гривень, що дозволяє забезпечити перехоплювачами підрозділи ППО по всій країні, зокрема і на Миколаївщині.

Миколаївська область є одним із основних напрямків, через які ворог намагається прокласти маршрути для «Шахедів». 201-ша бригада щодня і щоночі відбиває масовані атаки, і поява перехоплювачів «Тарас+» суттєво розширює можливості підрозділу.

Передача перехоплювачів відбулася в межах «Єдинозбору» — спільного проєкту 412-ї бригади Nemesis, Світового Конґресу Українців та Фонду Сергія Притули. Мета — один мільярд гривень на підсилення підрозділів антишахедними дронами та супутнє обладнання.

Станом на травень проєкт перетнув екватор — зібрано 50% від запланованої суми. Поки триває збір, дрони, закуплені в його межах, уже довели свою ефективність, приземливши понад 570 ворожих цілей.

