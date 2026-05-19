Про це президент Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

-Була доповідь військових: Головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб – Андрій Гнатов. Про нашу фронтову активність та дії проти окупанта й про російські штурми.

Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії.

Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність.

Обговорили також ситуацію на фронті – Покровський, Костянтинівський напрямки. Харківщина, Запоріжжя – по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони та окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети.