Як повідомляло ІншеТВ, На Миколаївщині 40-річний чоловік зґвалтував свою 20-річну доньку – він затриманий

Нагадаємо, ввечері 28 квітня до відділення №2 Вознесенського райуправління звернулась 39-річна жінка із повідомленням про те, що її чоловік, 40-річний житель Мостівської громади, вчинив насильницькі дії відносно їхньої 20-річної доньки.

На місце події прибули слідчі та оперативники відділення поліції №2 Вознесенського райуправління. Правоохоронці встановили, що цього ж вечора батько потерпілої застосував фізичну силу відносно своєї доньки та зґвалтував її за їхнім спільним місцем проживання. З місця злочину поліцейські вилучили речові докази.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі призначили проведення необхідних експертиз.

Сьогодні стало відомо, що підозрюваному у зґвалтуванні обрано запобіжний захід – тримання під вартою без застави

Досудове розслідування триває.