США не розгортатимуть у Німеччині батальйон, оснащений крилатими ракетами Tomahawk з дальністю польоту до 2500 кілометрів. Берлін раніше наполягав на реалізації цього кроку як потужного засобу стримування Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Інше ТВ.

Батальйон мав бути розгорнутий до кінця року. Захід було передбачено на період, поки Європа розробляє такі ракети самостійно. Рішення було узгоджено у 2024 році за часів президента США Джо Байдена та тодішнього канцлера ФРН Олафа Шольце. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив тоді, що цей крок має усунути «прогалину в потенціалі».

Глава Білого дому Дональд Трамп у ніч на 3 травня на тлі конфлікту з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем пригрозив скоротити присутність США в Німеччині «на значно більше ніж 5000 американських солдатів».

Німецький експерт з питань безпеки Ніко Ланге констатував в ефірі Tagesschau, що російські ракети, які базуються в Калінінграді, «становлять для нас загрозу». За його словами, у Німеччини немає відповідних ракет для створення «контрзагрози». «Ми хотіли отримати їх з Америки, але зараз не отримаємо», — додав він. Європа повинна «якнайшвидше створити цей потенціал, тому що це дуже важливо для нашої безпеки», підкреслив Ланге.

Експерт з питань безпеки Крістіан Меллінг вважає, що ситуація навколо Tomahawk — «набагато тривожніша новина», ніж наказ про виведення близько 5000 військовослужбовців США з Німеччини протягом року. Йдеться про «ракети, здатні перешкодити Росії ще на етапі розгортання — тобто не тільки тоді, коли вона наблизиться до кордону НАТО, а значно раніше», зазначив він в ефірі каналу ZDF.

Наслідки цього кроку парадоксальні, додав експерт. Відсутність цього батальйону у ФРН послабить стримуючий потенціал НАТО і тим самим підвищить необхідність прямого втручання американців у рамках Північноатлантичного альянсу в разі конфлікту, вважає він.

Карло Масала (Carlo Masala) з Університету бундесверу в Мюнхені (земля Баварія) заявив газеті Welt am Sonntag: «Тут виникає серйозна прогалина в потенціалі стримування Росії, яку за допомогою європейської зброї можна буде заповнити лише пізніше».

