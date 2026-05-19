Про зустріч повідомив президент Зеленський.

Обговорили з Оксаною Маркаровою кілька напрямів пріоритетної уваги України у відносинах із партнерами – саме в економічних та інвестиційних відносинах. Готуємося до проведення в червні Конференції з питань відновлення України. Цей захід відбудеться в Гданську. І сьогодні, на черговому засіданні нашої Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України, обговорили ключові очікування від конференції. Нам важлива політична підтримка наших друзів, і це буде сильніше, якщо буде продовжене конкретними значними флагманськими проєктами від уряду України. Роль бізнесу та української підприємницької енергії в цьому має бути визначальною – поєднуючи українські інтереси з глобальним корпоративним досвідом.

Сьогодні ж ми скоординували з Оксаною роботу по важливих секторах нашої економіки, які можуть стати справжніми драйверами економічного зростання для України. Ключове – це сектор оборонних технологій та інновацій, відкриття повноцінного експорту для наших спроможностей і безпекового досвіду, що був перевірений війною. Крок за кроком будуємо відповідну інфраструктуру: від політичних домовленостей на найвищому рівні до конкретної співпраці на рівні бізнесу. Готуємо й економічні проєкти, які можуть бути реалізовані в українських регіонах і надати додаткову стійкість нашим громадам. Слава Україні!