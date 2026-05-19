Наразі зберігається загроза розширення фронту на північ, зокрема з боку Білорусі.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

-Тенденція до того, що лінія фронту буде збільшуватися. Ви знаєте останні дані нашої розвідки і заяви нашого президента України, верховного головнокомандующа, про загрозу Росії з боку Білорусі, можливі операції на півночі. Це реально, ми знаємо ці дані. Про те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі. Це значить, фронт ще збільшиться, – сказав Сирський в інтерв’ю “Мілітарному”.