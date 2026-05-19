Китайські фізики заявили про прорив у дослідженні одного з найтривожніших сценаріїв сучасної теоретичної фізики- так званого Розпад хибного вакууму. Саме цей процес деякі науковці пов’язують із потенційним “кінцем” Всесвіту. Дослідження провели вчені з Університет Цінхуа, пише Кореспондент.

За допомогою програмованого квантового симулятора їм вдалося відтворити ключовий механізм явища, яке раніше існувало лише у вигляді математичних моделей.

Під час експерименту фізики змоделювали, як метастабільний стан, відомий як “хибний вакуум”, переходить у стабільніший — “істинний вакуум”. Теоретично такий процес може супроводжуватися утворенням вакуумних бульбашок, які поширюються зі швидкістю світла та змінюють самі закони фізики на своєму шляху.

Втім, дослідники наголошують: їхня робота не означає, що Всесвіт перебуває на межі знищення. Експеримент лише допоміг краще зрозуміти складні квантові процеси та перевірити теоретичні моделі в лабораторних умовах.

Автор дослідження, фізик-теоретик Ван Сяо, повідомив, що команді вдалося спостерігати процес зародження та розширення бульбашок “істинного вакууму”.

Сама гіпотеза Розпад хибного вакууму була запропонована ще у 1970-х роках фізиком Сідней Коулман. Вона припускає, що квантові флуктуації можуть запустити катастрофічний процес космічного масштабу.

Для експерименту китайські науковці створили систему з атомів рубідію-87 у стані Рідберга. За допомогою лазерів вони штучно сформували два різні енергетичні стани, один із яких імітував “хибний вакуум”, а інший — “істинний”.

За оцінками фізиків, якщо такий процес і можливий у реальному Всесвіті, його ймовірний час може перевищувати 10 у 105-му ступені років — це незрівнянно більше за нинішній вік Всесвіту.