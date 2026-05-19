Викрили та припинили злочинну діяльність 50-річного зловмисника слідчі та оперативники Вознесенського райуправління за оперативного супроводу Вознесенського районного відділу регіонального управління СБУ та під процесуальним керівництвом Вознесенської окружної прокуратури.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.



У ході досудового розслідування поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта у селищі Веселинове. Під час слідчих дій у господарчій споруді на його подвір’ї виявили і вилучили понад 1 500 набоїв різного калібру, 19 гранат та ручний протитанковий гранатомет.



Усе вилучене направили на проведення експертних досліджень. Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.



Найближчим часом, за клопотанням слідчих поліції, суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.



Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють канали надходження до фігуранта озброєння.

