Під час патрулювання території Снігурівської громади співробітники місцевого підрозділу поліції виявили у підвальному приміщені закинутої будівлі боєприпаси та одразу повідомили про знахідку колег-вибухотехніків.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, під час обстеження на місці події фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції встановили, що виявлені предмети є мінометними мінами калібру 120 мм та некерованою авіаційною ракетою.

З огляду на високий рівень небезпеки боєприпаси підлягали негайному знищенню. Вибухотехніки поліції провели контрольований підрив безпосередньо поблизу місця виявлення, суворо дотримуючись усіх заходів безпеки.

