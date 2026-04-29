Дві з них виникли у житловому секторі Миколаївського району: пожежа речей домашнього вжитку у приватному житловому будинку та гараж з легковим автомобілем на території приватного домоволодіння.

Як повідомили в ГГУ ДСНС України у Миколаївській області, постраждалих немає, причини встановлюються.

Не минуло без пожеж й в природних екосистемах. Палали суха трава, чагарники у Казанківській та Софіївській ТГ на Баштанщині. Загальна площа горіння – 3 га.

Від ДСНС до гасіння залучались 16 надзвичайників, 4 одиниці техніки, додатково працювали відділення місцевої пожежної охорони «Воскресенське».

