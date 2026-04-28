27 квітня та в ніч проти 28 на території Миколаївщини виникли 10 пожеж.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, п’ять з них стались в житловому секторі:

• у с. Криве Озеро Первомайського району горіла покрівля гаража. Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 60 кв. м;

• у Баштанському районі: в с. Добре Баштанської громади зайнялась покрівля господарчої споруди на площі 20 кв. м, у м. Снігурівка — дерев’яне перекриття стелі в будівлі, яка не експлуатується, на площі 30 кв. м;

• у с. Тернувате Ольшанської громади Миколаївського району загорівся житловий будинок, який наразі не експлуатується. Пожежу загасили на площі 20 кв. м;

• у м. Вознесенськ Вознесенського району підгоріла їжа на плиті в квартирі на третьому поверсі чотириповерхового житлового будинку. Займання на незначній площі ліквідували власники до прибуття підрозділу ДСНС.

Серед інших випадків фіксувалися займання автомобіля, сміття, внутрішнього оздоблення магазину та будівлі: два — у м. Миколаєві, один — у селищі Троїцько-Сафонове Казанківської громади Баштанського району, один — у с. Баловне Костянтинівської громади Миколаївського району.

За добу від ДСНС до гасіння залучалися 48 співробітників та 12 спецавтомобілів.

