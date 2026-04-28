Українець перевершив рекорд легендарного Zombie Boy, найвідомішої постаті у світі боді-арту. На тілі нашого рекордсмена – 230 татуювань у вигляді кісток.

Про це розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

28-річний Олег Карпа з Дрогобича, який працює медбратом у судово-медичній експертизі, перетворив власне тіло на своєрідний «атлас» людського скелета.

Вєтрова разом із патологоанатомом три години детально підраховували татуювання, звіряючи їх із реальною анатомією. Кожне зображення відповідає справжній кістці.

-Поки світ згадує рекорд епатажного Ріка Дженеста (Rick Genest, автор світового бренду Zombie Boy), у Дрогобичі упродовж 5 років готувався новий світовий рекорд. Знайомтеся, 28-річний Олег Карпа, – створив на своєму тілі наочний посібник з анатомії скелета.

Разом із лікарем-патологоанатомом (так-так, ви не помилилися) ми три години рахували татуювання зображень кісток, вивчаючи кожен сантиметр тіла Олега. Це вам не селфі в дзеркалі зробити.

Татуювання фактично дублюють реальну будову скелета. Лікар підтвердив, що кожне тату відповідає зображенню реальної кістки.

Короткий звіт:

* 230 татуювань на тілі у вигляді кісток;

* 1 задоволений паталогоанатом (каже, що це був його найжвавіший пацієнт);

+1 світовий рекорд в скарбничку України.

Олег не просто побив попередній рекорд, він його «перемножив»: у Ріка Дженеста було набито на тілі 139 кісток.

Для тих, хто з анатомії пам’ятає цифру 206, поясню: ми зафіксували рекордну анатомічну деталізацію – тут і сесамоподібні кістки, і найдрібніші кістки п’ястка, плесна та фаланг пальців (що зазвичай не враховується у спрощених анатомічних моделях) – ювелірна наукова точність!

Якщо тіло Олега це – шедевр анатомії, то обличчя він залишив чистим. Олег живе в невеликому містечку і оберігає нервову систему бабусь на лавочках біля підїзду. Тож поки сусіди бачать просто ввічливого хлопця, ми з лікарем зафіксували на його тілі справжню живу анатомію. Виглядає це неймовірно!

Олег Карпа не просто фанат тату. Він медбрат судово-медичної експертизи, працює в морзі та паралельно розвиває напрямок танатопрактики в Україні, проводячи онлайн та офлайн курси.