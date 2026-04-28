Цього тижня Європейський парламент під час пленарного засідання у Страсбурзі вирішуватиме, чи приєднається Європейський Союз до Міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій) для подальшої виплати Україні та громадянам України репарацій Російською Федерацією.

Про це передає "Європейська правда".

“Я отримала запит від групи Європейської народної партії щодо застосування термінової процедури, відповідно до Правила 170, параграфу 6, щодо наступної пропозиції: Конвенція про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України. Голосування щодо цього запиту відбудеться завтра”, – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола, відкриваючи пленарне засідання у Страсбурзі увечері 27 квітня.

Вона повідомила, що якщо у вівторок, 28 квітня, рішення додати цей пункт до порядку денного буде ухвалено, голосування за приєднання ЄС до Міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій) відбудеться у четвер, 30 квітня.

Голосування у вівторок, 28 квітня, відбудеться у проміжок з 13 до 14 години за київським часом.

Якщо голосування буде успішним, приєднання ЄС до Міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій) до Росії щодо України має бути затверджене Радою Євросоюзу.

