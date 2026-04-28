Кім Чен Ин, Башар Хафез аль-Асад, Дмитро Медведєв, Сергій Собянін, Сергій Лавров, Рамзан Кадиров, Стівен Сігал, Юлія Чичеріна, Володимир Соловйов, Олександр Сидякін і Володимир Сальдо – саме ці особи отримували «нагородну» зброю від ватажка так званої «днр» Дениса Пушиліна.

Зброя надходила з двох джерел: її викрадали на тимчасово окупованих територіях України або незаконно ввозили зі Словацької Республіки.

Йдеться, зокрема, про пістолети типу «Глок» під патрон Флобера, які після ввезення зі Словаччини переробляли у повноцінну бойову зброю. Надалі її реалізовували криміналітету, передавали незаконним збройним формуванням, а також використовували як інструмент «заохочення» осіб, які не мають законного права на володіння бойовою зброєю.

Механізми контрабанди, маршрути постачання та учасників організованої злочинної групи слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань викрили ще у січні цього року.

За результатами співпраці з правоохоронними органами Польщі частину фігурантів – громадян України – затримали на польському кордоні під час спроби незаконного ввезення зброї на територію цієї держави. Зброю вилучено, обвинувальні акти скеровано до суду в Польщі.

У квітні цього року поліцейські спільно з Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки України провели другий етап спецоперації «Чорна гільза» – понад 30 одночасних обшуків у Києві, Київській, Закарпатській та Сумській областях. Їх результати підтвердили масштаб нелегальних потоків зброї, що спрямовувались на тимчасово окуповані території.

За результатами слідчих дій вилучено понад 90 одиниць вогнепальної зброї: автомати, кулемети, пістолети та пістолети-кулемети, снайперські гвинтівки, зокрема великокаліберні, щонайменше сім гранатометів і протитанкових засобів, десятки гранат, підривачів і запалів, протитанкові міни ТМ-62М, артилерійські боєприпаси калібру 30 мм, а також легкоброньований автомобіль «Тигр».

Окремо вилучено понад 35 тисяч набоїв різних калібрів, понад 150 гранатометних пострілів, реактивні двигуни до них, кумулятивні бойові частини, димові шашки та інші вибухові елементи.

Частину арсеналу зберігали у гаражах, житлових будинках і транспортних засобах, іншу – у спеціально облаштованих схронах на місцевості, координати яких надавали самі фігуранти. Також вилучено підроблені документи, печатки, посвідчення, техніку та носії інформації, що використовувалися для прикриття діяльності та організації логістики.

Наразі призначено низку експертиз, за результатами яких буде прийнято рішення щодо повідомлення про нові підозри.

Поліцейські встановлюють усіх учасників схеми, маршрути переміщення зброї та кінцевих отримувачів. До роботи залучено можливості Служби зовнішньої розвідки України, міжнародних партнерів — Європолу та аналітичного проєкту AP Weapons & Explosives.

За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва на базі Європолу створено віртуальний координаційний центр, що дозволяє в режимі реального часу обмінюватися інформацією через захищені канали, зокрема систему SIENA.

Спецоперація «Чорна гільза» триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одночасно за кількома напрямами — від перекриття каналів постачання та ліквідації схронів до міжнародної координації та притягнення до відповідальності всіх причетних.