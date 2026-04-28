У м. Вознесенськ чоловіка 1998 р.н. затисла бетонна плита. Подія сталася під час проведення ним будівельних робіт. Щоб вибратися, чоловіку знадобилася допомога рятувальників.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, черговий караул, який прибув на місце, разом із місцевими мешканцями, використовуючи мотузку, підняли бетонну плиту та визволили постраждалого.

Надалі від госпіталізації чоловік відмовився.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві на пожежі врятували 2 чоловіків, але один помер, інший від меддопомоги відмовився