Російський лідер Володимир Путін може згодом сам дійти пошуку угоди з Україною, оскільки не бачить очікуваного краху української держави, а довгострокова підтримка Європи лише посилює тиск на Кремль.

Про це в інтерв’ю “Телеграфу” заявив Джим Таунсенд — провідний експерт Центру нової американської безпеки (CNAS), заступник помічника міністра оборони США з Європи та НАТО у 2009-2017 роках.

На його думку, зараз починає відбуватися певне зрушення. І хоча невідомо, що відбувається в голові глави Росії, але з кожним днем стає очевиднішим, що наступальні дії не приносять йому масштабних перемог, на які він розраховував.

“Він не бачить Україну, що розвалюється, — ні економічно, ні соціально, ні культурно, ні військово. Не спостерігає тієї слабкості, яку має побачити до цього моменту, щоб вважати, що перемога вже зовсім поруч”, – сказав Таунсенд.

Кредит ЄС для України та поразка Орбана в Угорщині показують Путіну, що його головний інструмент стримування Європи більше не працює, наголошує експерт.

“І це довгострокові кошти, не просто фінансування на рік. Значна частина їх спрямовується на військові закупівлі та розвиток оборонної промисловості”, — зазначає він.

Йдеться не лише про витратні матеріали — боєприпаси чи паливо — а про інвестиції у виробництво. Наприклад, дронів та інших систем, у яких Україна вже досягла значного прогресу.

“Це сигнал Путіну, що незалежно від того, йдеться про ситуацію на фронті або про військовий потенціал та економіку України — короткострокового рішення не буде”, — пояснив Таунсенд.

За його словами, це сигнал, що підтримка тривала та широка, і що Європа впевнена: Україна зможе вистояти і зрештою перемогти Росію.

Співробітник Пентагону у відставці вважає, що це може створити потрібний тиск. У результаті глава Кремля дійде висновку, що йому слід мінімізувати втрати та шукати угоду, яка дозволить хоч щось отримати та завершити війну.

“Я не думаю, що Вашингтон зараз ефективно впливає на це розуміння. США значною мірою зосереджені на Затоці та Ірані. На мою думку, Україні зараз приділяється недостатньо уваги”, — зазначив експерт.

Трамп керує країною вузьким колом осіб, підкреслив Таунсенд, і це одні й ті самі люди. Вони не фахівці, і тепер їм доводиться займатись Іраном. Навряд чи збережеться той рівень впливу, чи допомоги у донесенні сигналів Путіну, який раніше був із боку Вашингтона.

“Схоже, тепер все більше зводиться до двосторонньої динаміки між Зеленським та Путіним. А Зеленський за цей час значно посилив свої позиції. Україна починає заробляти завдяки розвитку оборонних технологій — зокрема, виробленню дронів”, — зазначив експерт.

Держави підписують контракти на закупівлю українських можливостей, у тому числі навчання. Київ не віддасть ці знання задарма.

“Україна зараз рухається вгору — її траєкторія розвитку є позитивною. Водночас прогрес Росії мінімальний. Тому я вважаю, що ми підходимо до етапу, коли Путін змушений буде серйозно задуматися про те, щоб скоротити свої втрати”, – резюмував колишній радник глави Пентагону.