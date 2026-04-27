Протягом доби на території Миколаївської області рятувальники загасили 14 пожеж, сім із яких виникли в житловому секторі.

У Миколаєві сусіди помітили задимлення з вікна квартири на першому поверсі п’ятиповерхівки та викликали рятувальників. По прибуттю вогнеборці виявили у помешканні чоловіка 1968 року народження та винесли його на свіже повітря. Від госпіталізації він відмовився. Пожежу ліквідували на незначній площі. Попередня причина — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових газових приладів.

Щодо інших випадків:

Вознесенський район

у с. Маложенівка Єланецької громади горіли покрівля та кімната будівлі, яка наразі не експлуатується — пожежу ліквідували на площі 40 кв. м;

у с. Бузьке Бузької громади загорілися побутові речі в житловому будинку;

Первомайський район

у с. Семенівка Благодатненської громади горіла літня кухня на незначній площі;

у с. Врадіївка Врадіївської громади — господарча споруда на площі 50 кв. м;

Миколаївський район

у с. Баловне Костянтинівської громади зайнялися дрова в господарчій споруді на площі 10 кв. м;

у с. Щасливе Березанської громади горів сінник із сіном площею 20 кв. м.

Окремо зафіксована пожежа на транспорті — у м. Вознесенськ горів автомобіль Opel Vectra на площі 1 кв. м.

Ще шість епізодів — це горіння сухої трави та очерету. Вони виникли у:

с. Загальна Користь Новобузької громади,

с. Березнегувате Березнегуватської громади Баштанського району,

с. Галицинове Галицинівської громади,

с. Коблеве Коблівської громади Миколаївського району,

с. Врадіївка Врадіївської громади Первомайського району та у місті Миколаєві.

Загалом до ліквідації пожеж залучалися 56 рятувальників і 14 одиниць спецтехніки. Допомогу надавали вогнеборці місцевих пожежних охорон с. Коблеве та Галицинівського загону.

