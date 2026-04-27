У ніч на 27 квітня (з 18:00 26 квітня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.