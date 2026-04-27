Ізраїль надіслав Об’єднаним Арабським Еміратам систему протиповітряної оборони “Залізний купол” з військами для її експлуатації на початку війни з Іраном, повідомляють Axios два ізраїльські чиновники та один американський чиновник.

Військова, безпекова та розвідувальна співпраця між Ізраїлем та ОАЕ досягла нових висот під час війни. Безпрецедентне розгортання системи “Залізний купол” під час війни раніше не було оприлюднено.

З початку війни ОАЕ зазнавали нападів з боку Ірану частіше, ніж будь-яка інша країна регіону.

За даними міністерства оборони Еміратів, Іран випустив близько 550 балістичних та крилатих ракет і понад 2200 безпілотників по ОАЕ.

Більшість ракет і безпілотників було перехоплено, але деяким вдалося вразити військові та цивільні цілі в країні.

Масовані атаки, яких зазнали ОАЕ, змусили країну звернутися за допомогою до союзників.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав Армії оборони Ізраїлю направити батарею “Залізний купол” з перехоплювачами та кількома десятками операторів Армії оборони Ізраїлю після розмови з президентом Еміратів Мухаммедом бін Заїдом, повідомили ізраїльські чиновники.

Це був перший випадок, коли Ізраїль надіслав батарею “Залізний купол” до іншої країни, а ОАЕ були першою країною за межами США та Ізраїлю, де була використана ця система, повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник.

Система перехопила десятки іранських ракет, повідомив другий ізраїльський чиновник.

За словами ізраїльських та еміратських чиновників, країни тісно координують свої дії у військовому та політичному плані з початку війни.

Військово-повітряні сили Ізраїлю також завдали численних ударів, щоб знищити ракети малої дальності, розташовані на півдні Ірану, перш ніж вони змогли б завдати ударів по ОАЕ та іншим країнам Перської затоки.

Розгортання ізраїльських військ на території ОАЕ може бути політично делікатним питанням у Перській затоці.

Але чиновники Еміратів заявили, що війна з Іраном змінила мислення багатьох людей в ОАЕ. Один чиновник сказав, що будь-хто, кого вважають таким, що допомагає захищати країну від іранських атак, буде сприйматися позитивно.

Тим часом, рішення Нетаньяху розділити систему протиповітряної оборони з еміратцями в той час, коли Ізраїль сам зазнавав сильного обстрілу, може викликати негативну реакцію в Ізраїлі.

Ізраїль та ОАЕ підписали мирний договір у 2020 році. Хоча з того часу існували розбіжності щодо питань, включаючи Газу, як ізраїльські, так і еміратські чиновники стверджують, що партнерство наразі є найтіснішим за всю історію.

Тарек аль-Отайба, колишній чиновник ради національної безпеки ОАЕ, написав у статті для Інституту арабських держав Перської затоки (AGSI), що Ізраїль був однією з країн, які «активізувалися, щоб надати реальну допомогу ОАЕ».

«Перш за все, Сполучені Штати та Ізраїль довели свою справжню підтримку, пропонуючи широку військову допомогу, обмін розвідувальними даними та дипломатичну підтримку», — написав аль-Отайба.

«Ми не забудемо цього», — сказав високопоставлений чиновник Еміратів про допомогу Ізраїлю та Нетаньяху в критичний момент.

Другий чиновник з Еміратів сказав, що це також стосується інших країн, які виступили та допомогли ОАЕ захистити себе, таких як США, Франція, Велика Британія, Італія та Австралія.

«Це був справжній момент відкриття очей. Побачити, хто наші справжні друзі», – сказав чиновник з Еміратів.