Французький актор, відомий за фільмами «Леон-кіллер» та «Багряні ріки», випустив свій другий роман – шпигунський трилер під назвою «Втеча». Головна лінія сюжету побудована навколо теми депортації українських підлітків до російських таборів.

«Коли я почув про цю історію, я був надзвичайно шокований. Мені здавалося божевільним, що цих дітей забирають, щоб промити їм мізки».

Так відомий актор, нині також письменник, Жан Рено говорить про свою нову книгу, яка вже опублікована у Франції. Роман «Втеча» поєднує елементи шпигунського трилера з актуальними подіями війни в Україні.

У центрі сюжету – колишня масажистка Емма, яка стає агенткою французьких спецслужб DGSE та вирушає до Сибіру, аби проникнути в табір, де росіяни утримують депортованих українських підлітків. Жінка має задокументувати їхнє перебування там.

Роман поєднує класичний трилерний екшн із реаліями сучасної війни, де шпигунські маневри, небезпечні переслідування та моральні вибори стають частиною особистої драми героїні.

Жан Рено наголосив, що прагнув перетворити реальні події на художній сюжет і, можливо, таким чином привернути увагу міжнародної аудиторії через доступну форму популярної літератури.

«Втеча» – не перша книжка Жана Рено, вона є продовженням роману під назвою «Емма», який вийшов друком у 2024 році. У Франції наклад книги був у 40 000 примірників і мав великий успіх серед читачів. Права на переклад попередньої книги придбала низка видавництв у всьому світі. Книга також була видана в Україні, її надрукувало Видавництво Старого Лева (ВСЛ).

