6 дітей та підлітків команда Save Ukraine врятувала з тимчасово окупованих територій та депортації минулого тижня.

Це стало можливим завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, повідомляється на фейсбук-сторінці ініціативи.

Кожен із них пережив тиск, погрози та системні спроби зламати їхню ідентичність. Сьогодні ці діти нарешті у безпеці.

Серед врятованих:

18-річна Марина, родину якої війна змусила покинути рідне місто і переїхати до росії. У російській школі вона пропускала пропагандистські уроки та таємно читала українські новини.

15-річна Соломія, до будинку якої регулярно вдиралися окупанти з обшуками. Одного разу вони заарештували її маму та погрожували позбавити її батьківських прав. Дівчина була змушена приховувати свій талант до співу, щоб уникнути примусу виступати на пропагандистських заходах.

17-річний Сергій, який став свідком насильства над односельцями з боку окупантів. Він відмовився навчатися в російській школі та, щоб уникнути примусової мобілізації, наважився виїхати ще до досягнення повноліття.

Для цих та ще трьох дітей окупація вже в минулому. Зараз ці діти та ще 3 врятованих командою Save Ukraine перебувають у безпеці – у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу — усе необхідне, щоб відновитися та знову відчути безпеку.

Свій внесок у повернення дітей також зробили We Are All Ukrainians, Тетяна Кіль та Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених і незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

