У вівторок, 28 квітня, президент США Дональд Трамп під час офіційного візиту короля Великої Британії Чарльза III до Білого дому публічно зізнався у палкому захопленні своєї матері британським монархом.

Американський лідер поділився цими родинними спогадами та розповів про глибоку повагу своєї родини до британської корони під час урочистої церемонії, яку транслює Fox News, передає ТСН.

Несподіване зізнання Трампа

За словами Трампа, його мати щиро любила королівську родину і щоразу під час трансляцій різноманітних церемоній буквально прилипала до телевізора. Її захоплювала краса дійства і вона щоразу закликала сина подивитися на це.

«Я також дуже чітко пам’ятаю, як вона казала: “Чарльз, подивись, молодий Чарльз, він такий милий”. Моя мати палко захоплювалась Чарльзом, ви можете в це повірити?» — поділився емоційним спогадом американський президент в присутності британського монарха.

