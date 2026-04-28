Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр прийняв у себе Золтана Бабяка, мера закарпатського Берегова, і розповів, скільки свобод потрібно угорцям на Закарпатті і про що він готовий говорити під час зустрічі з Зеленським.

Про це він написав у Facebook.

-Я прийняв у своєму кабінеті Золтана Баб’яка, мера Берегсаша, який поінформував мене про становище угорців на Закарпатті та жахи війни. Ми погодилися, що в інтересах угорців, які проживають на Закарпатті, поставити відносини між Угорщиною та Україною на нову основу.

Виходячи з вищезазначеного, я ініціюю зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у місті Берегово, де більшість населення складають угорці, на початку червня. Мета зустрічі — допомогти угорцям на Закарпатті покращити становище та залишитися на батьківщині. Настав час для України скасувати правові обмеження, які існують вже понад десять років, а угорцям на Закарпатті повернути всі свої культурні, мовні, адміністративні права та права на вищу освіту та знову стати рівноправними, шанованими громадянами України. Це також може допомогти забезпечити повернення якомога більшої кількості угорців на Закарпатті на батьківщину після закінчення війни.

Якщо ми зможемо вирішити ці питання, ми, безумовно, зможемо відкрити нову главу в українсько-угорських двосторонніх відносинах.

Поступки, оголошені українським урядом у сфері освіти у 2025 році, є прогресивними, але їх недостатньо.

Вища освіта в Україні залишається одномовною, випускні іспити проводяться українською мовою, і жодних суттєвих змін в інших офіційних сферах мовного використання не було внесено. Офіційне використання мови в Україні залишається суворо заснованим на одній мові. Тільки українська мова може використовуватися в державному управлінні, судах та офіційних процедурах. Угорська меншина не може вимагати офіційного управління рідною мовою, навіть у населених пунктах з угорською більшістю. Обмеження також залишаються у сфері громадського життя та культури: угорськомовні заходи та засоби масової інформації можуть працювати, але з обмеженнями квот, реєстрації та формальних вимог. Посадовці, такі як директори шкіл чи мери, досі не можуть вільно використовувати рідну мову під час публічних виступів.

Звідси я закликаю українське керівництво наважитися зробити великі кроки до європейських цінностей та справжньої свободи та рівності у вищезазначених сферах.

Я запевнив мера, що наші закарпатські співвітчизники можуть розраховувати на підтримку батьківщини та уряду Tиса у всьому.

Сподіваюся, що незабаром зможу прийняти ваше люб’язне запрошення до Берегово. Я готовий, – написав Мадяр.