З понеділка, 5 жовтня, у Миколаєві працює новий автобусний маршрут №27 «ст. Миколаїв-Вантажний — Мала Корениха». Його обслуговуватиме комунальне підприємство «Миколаївпастранс», повідомили у Миколаївській міськраді.

Це важливе транспортне рішення, адже вперше саме комунальні автобуси забезпечать регулярне та якісне сполучення з Малою Коренихою. На маршрут щодня виходитимуть 6 автобусів, які розпочинатимуть свій рух о 05:25 ранку.

Як і для інших автобусів підприємства, рух транспорту на маршруті №27 можна буде відстежувати в режимі онлайн. Крім того, на лінії діятимуть усі передбачені пільги на проїзд.

Нагадаємо також, що У Миколаєві подовжили два автобусні маршрути: №49 курсуватиме до Тернівки, №91 — до Намиву