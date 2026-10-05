У неділю метеорологічна служба Греції повідомила, що за останню добу на острові Крит і в південній частині Егейського моря було зафіксовано близько 22 000 ударів блискавки; наразі влада оцінює збитки, завдані внаслідок сильних злив і гроз.

Про це пише dpa.

За прогнозами синоптиків, сильні дощі триватимуть ще кілька годин, перш ніж погодні умови покращаться.

На Криті знищено значну частину сільськогосподарських угідь, а численні дороги затоплено через величезну кількість води. Пошкоджено багато будинків, у багатьох районах зафіксовано перебої з електропостачанням.

За даними влади, у районі міста Ретимно випало до 500 міліметрів опадів.

На острові Родос у п’ятницю внаслідок удару блискавки загинула німецька туристка; її чоловік отримав незначні травми.

Метеорологічна служба також прогнозує покращення погодних умов у цьому регіоні.