Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 5 жовтня:
Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.
Миколаїв
Учора вдень ворог атакував місто із застосуванням ракет «Бандероль».
Внаслідок атаки постраждав 58-річний чоловік. Медичну допомогу надано на місці, надалі він лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено складські приміщення та три автомобілі.
Миколаївський район
Учора вдень ворог атакував FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.