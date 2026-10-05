Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 5 жовтня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

Миколаїв

Учора вдень ворог атакував місто із застосуванням ракет «Бандероль».

Внаслідок атаки постраждав 58-річний чоловік. Медичну допомогу надано на місці, надалі він лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено складські приміщення та три автомобілі.

Миколаївський район

Учора вдень ворог атакував FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.