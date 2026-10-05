Згідно з документами про державний бюджет, найбагатші люди Росії цього року покрили понад 1% державних витрат завдяки «добровільним» внескам на потреби війни, обговореним із президентом Володимиром Путіним у березні.

Про це повідомляє Reuters

У закритій зустрічі з Путіним взяли участь провідні російські бізнесмени, більшість із яких перебувають під західними санкціями. Повний список учасників не оприлюднювали. У вересні Путін заявив, що після цієї зустрічі було перераховано «сотні мільярдів» рублів.



Цього року дефіцит бюджету Росії становитиме 3,2% валового внутрішнього продукту (ВВП), або 7,3 трильйона рублів (87 мільярдів доларів), що вдвічі перевищує початковий цільовий показник у 1,6% ВВП. Без цих внесків, сума яких від початку року сягнула 471 мільярда рублів (понад 5,6 мільярда доларів), дефіцит міг би зрости до 3,4% ВВП.

У Кремлі повідомили: бізнесмен, який виступив із цією ініціативою (його ім’я не розголошується), аргументував це тим, що, оскільки багато заможних росіян сформували свої статки в 1990-х роках завдяки зв’язкам із державою, тепер їхнім обов’язком є ​​зробити внесок до державного бюджету.

Після зустрічі в Кремлі заявили, що один із учасників запропонував перерахувати «дуже велику суму грошей» і що Путін схвалив цю ініціативу.

Уряд також планує отримати 385 мільярдів рублів у 2026 році від продажу активів, вилучених у приватних компаній протягом останніх років у межах масштабного перерозподілу власності — найбільшого з часів приватизації 1990-х років. Серед причин таких дій влада називала порушення закону, корупцію та іноземне володіння стратегічними активами.

Для фінансування дефіциту та підтримання видатків на армію й сектор безпеки (які цього року мають сягнути 38% від загальних бюджетних витрат) уряд підвищив податки та збільшив обсяги запозичень. Надходження від цих внесків — які в бюджетних документах позначено як «добровільні платежі» — перевищили доходи від податку на надприбутки корпорацій (так званого windfall tax), що сплачувався переважно металургійними та хімічними компаніями (виробниками добрив) із прибутків, отриманих завдяки високим світовим цінам на їхню продукцію.

Оскільки війна в Україні триває вже майже п’ять років, уряд дедалі активніше шукає нові джерела доходів, плануючи подальше підвищення податків на наступний рік і посилюючи боротьбу зі схемами ухилення від їх сплати.

Одним із заходів із підвищення податків, що, за прогнозами, має забезпечити додатковий дохід у розмірі 1 трильйона рублів у 2027 році, стане оподаткування доходів від банківських вкладів, які завдяки високим відсотковим ставкам перетворилися на суттєве джерело прибутку для багатьох громадян.