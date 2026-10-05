Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.26 склали:
особового складу – близько 1 542 720 (+2 020) осіб
танків – 12 393 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 487 (+4) од.
артилерійських систем – 50 733 (+47) од.
РСЗВ – 2 182 (+3) од.
засоби ППО – 1 688 (+2) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 859 (+22) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 548 095 (+1 855) од.
крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 157 985 (+727) од.
спеціальна техніка – 4 793 (+5) од.
Дані уточнюються.