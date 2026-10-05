Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький після зустрічі з кацлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

-Обговорили з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом розвиток економічної співпраці, збільшення товарообігу між нашими країнами та реалізацію спільних взаємовигідних проєктів.

Імпорт з Німеччини зріс з €5,4 млрд в 2021 до понад €9,3 млрд в 2025. Маємо ще багато спільних планів.

Зосередилися на посиленні ППО для захисту наших людей, бізнесу та цивільних обʼєктів від російських терористичних атак. Подякував Федеральному канцлеру за оголошений масштабний військовий та енергетичний пакет допомоги на понад 1,3 млрд євро.

Щодо фінансів — детально окреслив потреби України на 2026–2027 роки на тлі суттєвої інтенсифікації російського терору та зростання вартості війни. Уряд вживає всіх необхідних заходів з партнерами, щоб забезпечити фінансові потреби.

Домовилися розширювати співпрацю в енергетиці та транспортній сфері. Саме взаємовигідну співпрацю. Говорили про закупівлю німецького обладнання для відновлення й модернізації енергетики, а також локомотивів для компенсації втрат «Укрзалізниці» внаслідок російських атак.

Окрему увагу приділили охороні здоровʼя та обміну досвідом між лікарями й госпіталями. Бачимо велику перспективу для спільного розвитку медицини в Україні, враховуючи німецький досвід цивільної медицини та досвід України під час війни. Єдиний реєстр травм. Оновлені протоколи. Протезування.

Подякував Німеччині за підтримку України на шляху євроінтеграції. Розраховуємо, що найближчим часом буде відкрито всі переговорні кластери. Робимо для цього все необхідне.

Цінуємо незмінне лідерство Німеччини в допомозі й підтримці України. Дякую, пане Канцлере!