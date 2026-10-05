Затриманих учасників узгодженого мітингу КПРФ у Москві доставили до ОВС і деяких залишають там до суду.

У Москві в річницю розстрілу Білого дому пройшов мітинг на Краснопресненській заставі, організований КПРФ, пише Астра. В акції, за різними оцінками, брали участь від кількох сотень до двох тисяч осіб. Учасники акції скандували різні гасла, включаючи «Немає політичним репресіям», «Свободу політичним в’язням», «Влада — народу, миру — світ», «Геть партію шахраїв та злодіїв», а коли почали скандувати «Геть царя!», почалися затримання, що видно на відео.

Затримані продовжують перебувати в актовій залі ОВС та давати пояснення. Після розмови їх просять підписувати документ, де мітинг КПРФ називають неузгодженим, хоч це не так.

При цьому співрозмовники SOTAvision зазначили, що зі співробітниками поліції конфліктів не було, їхню поведінку вони оцінюють як нормальну. Офіційно не повідомлялося, скільки людей було затримано, приблизно їх близько 60.