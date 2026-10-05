Як повідомляло ІншеТВ, Військовий літак РФ розбився в Амурській області (ВІДЕО)

Тепер стало відомо, що йдеться про стратегічний бомбардувальник Ту-95, на борту якого були офіцери, які могли бути пов’язані з підготовкою та проведенням ракетних ударів по Україні.

Про це свідчать дані OSINT-аналітиків.

Катастрофа сталася 29 вересня поблизу села Красноярово в Амурській області РФ під час навчально-тренувального польоту. Російське Міноборони спочатку повідомляло про шістьох загиблих і одного постраждалого. Водночас місцеві російські ЗМІ пізніше заявили про більшу кількість загиблих.

Як зазначав Телеграм-канал NEXTA Live, на борту Ту-95МС, що розбився в Амурській області, знаходилися 8 членів екіпажу, серед них 2 підполковники та 2 майори. Щонайменше троє з них були пов’язані з підготовкою та організацією ракетних ударів по Україні. Також вони брали участь у віддачі та виконанні наказів про запуски крилатих ракет по містах та цивільній інфраструктурі.