Військовий літак зазнав аварії в Мазанівському районі Амурської області, загинули шестеро людей, повідомили державні ЗМІ. Один постраждалий госпіталізований. Обставини того, що трапилося, встановлюються.

Катастрофа сталася в районі села Красноярове близько 14:05 за місцевим часом. Модель літака офіційно не називають. За даними видання Baza, йдеться про літак Ту-154. У ЗМІ стверджують, що катастрофу міг призвести вибух палива на борту, але й цю версію офіційно не підтверджено.

Пишуть також, що це міг бути стратегічний бомбардувальник Ту-95 – його екіпаж якраз складається з 7 осіб.