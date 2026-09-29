Президент РФ Путін указом конфіскував російські активи німецької мережі супермаркетів Metro AG, передавши її “під тимчасове управління” російській компанії Torg RUS. Про це йдеться в указі, опублікованому Кремлем у понеділок, пише DW.

Як зазначається у документі, компанія тимчасово адмініструватиме 100 відсотків активів Metro у Росії – “Метро Верхаус Ногінськ”, ТОВ “МЕТРО Кеш енд Керрі” та ТОВ “Рітейл Проперті 5”.

Російська компанія на чолі з гендиректором Metro в РФ?

Водночас, за даними інформаційної системи СПАРК, російську компанію Torg RUS 8 вересня заснував чинний генеральний директор “МЕТРО Кеш енд Керрі” (це основна юридична особа Metro в Росії) Йонганнес Толай (Johannes Tolai).

На початку 2026 року Толай заявив в інтерв’ю Forbes, що компанія не планує виходити з російського ринку: “Ми є частиною німецької групи Metro AG, і у німців немає жодного бажання позбутися нас. Як три роки тому топменеджери мережі в Німеччині оголосили, що хочуть залишитися в Росії, так ми й залишаємося тут”.

Російське агентство “Интерфакс” з посиланням на повідомлення компанії в соцмережах повідомило, що вона “продовжує роботу в штатному режимі, усі операційні процеси залишаються без змін”. Однак DW такого повідомлення в офіційних акаунтах Metro не виявила. DW звернулася за коментарями до Metro, але на момент публікації відповіді не надійшло.

Не перша конфіскація

Раніше цього місяця Путін передав у “тимчасове управління” активи в РФ кількох європейських компаній, зокрема швейцарської Nestle, дочірньої компанії французької Auchan та частки Leroy Merlin у її російській “дочці”. Ці рішення у Кремлі пояснили походженням компаній із так званих “недружніх” країн, які підтримують Україну у відсічі агресії РФ.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Metro AG вирішила залишитися в Росії, посилаючись на відповідальність перед співробітниками та клієнтами, а також на значення російського бізнесу для загального портфеля групи. За даними компанії, їй належить 91 торговий центр у 51 регіоні Росії.

За 2024-2025 фінансовий рік виручка російського бізнесу Metro склала 2,6 млрд євро, а скоригований показник EBITDA (прибуток до сплати податків, відсотків за кредитами та амортизації) – 135 млн євро, як зазначено у фінансовій звітності компанії. Також у ній зазначається, що інвестиції в російські магазини за цей період склали 43 млн євро.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, у 2023 році Metro Cash & Carry внесено до переліку міжнародних спонсорів війни. Команда Мetro Україна прокоментувала це