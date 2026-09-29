Кілька місяців тому спеціальний представник Дональда Трампа у Східній Європі представив президенту нову ідею щодо виходу з глухого кута у відносинах США з Москвою. План передбачав принцип взаємних поступок, характерний для часів Холодної війни: Кремль звільняє певну кількість політичних в’язнів, а Сполучені Штати у відповідь послаблюють санкції проти російської економіки. Трамп схвалив цю ідею, пише The Atlantic.

Ця нова ініціатива, що перебуває на початковій стадії й про яку раніше не повідомлялося, обіцяє сприяти досягненню одразу кількох цілей Трампа. Вона допомогла б реінтегрувати Росію у світову економіку та розширити діалог Трампа з Кремлем, вийшовши за межі складної проблеми війни в Україні, яку його представникам не вдалося врегулювати попри понад рік дипломатичних зусиль. Це також відкрило б шлях до укладення вигідних для США угод щодо російської нафти, дизельного пального, рідкісноземельних металів та інших товарів. Додатковою перевагою могло б стати те, що звільнення в’язнів з гуманітарних міркувань посилило б позиції Трампа в боротьбі за омріяну ним Нобелівську премію миру.

Однак такий новий підхід до взаємодії з Кремлем, ймовірно, викличе обурення в Україні, Європі та навіть серед багатьох союзників Трампа на Капітолійському пагорбі. Будь-яка потенційна бізнес-угода між США та Росією несе ризик спрямування коштів на потреби російської армії, яка продовжує тероризувати Україну та погрожує масштабнішою війною проти союзників США в Європі.

Раніше цього місяця Трамп підписав закон, співавтором якого був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем; цей документ надає президенту повноваження запроваджувати жорсткі санкції проти Росії та її торговельних партнерів. Попри це, дипломатичні представники Трампа продовжують у приватному порядку шукати шляхи для послаблення американських санкцій і налагодження ділових відносин із Москвою.

23 вересня спецпредставник Трампа Білорусією Джон Коул повідомив, що США «почали роботу» щодо російських політв’язнів. Він казав, що відповідні списки вже є, але розкрити імена відмовився. Подібний підхід адміністрація Трампа вже застосовує щодо Білорусі. Коул повідомляв, що таким чином вдалося досягти звільнення 700 політв’язнів.