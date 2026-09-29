Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16 до кінця цього року.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою. Вже отримали і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії. Дякую!

Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей. Дякую Бельгії, Премʼєр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари проти життя.”