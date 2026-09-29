Військові однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України здійснили першу логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі української розробки.

НРК-амфібія подолав понад 40 км сушею та водою, доставивши на позиції провізію та боєкомплект, повідомили у Міноборони.

Переваги НРК-амфібій для фронту

Водні перешкоди на фронті є реальною проблемою для військової логістики. Річки, канали та заболочені ділянки можуть ускладнювати або повністю перекривати маршрут для звичайного НРК. Повітряна логістика також не завжди може бути оптимальним рішенням.

Український НРК-амфібія доставив на позиції провізію та боєкомплект

Амфібійний НРК дає змогу пройти такий маршрут одним комплексом. На суші засіб зберігає високу прохідність наземного НРК, а за секунди може перейти на воду та продовжити рух.

Тобто один робот отримує більше можливостей для виконання місій у різному рельєфі.

Підтримка розробників амфібійних НРК

Для цієї місії комплекс кілька місяців доопрацьовували у тісній взаємодії з військовими – з урахуванням реальних задач, досвіду застосування та особливостей фронтового рельєфу. Кластер оборонних інновацій Brave1 надав грантову підтримку засобу, допомагаючи довести рішення до практичного застосування.

Міністерство оборони України разом із Brave1 підтримує розвиток амфібійних НРК. Зокрема, у червні 2026 року в оновленій грантовій програмі Brave1 спеціально запустили окремий напрям «НРК-амфібії».

Розширюємо можливості роботизованих систем, щоб українські військові мали більше технологічних інструментів для виконання бойових завдань.