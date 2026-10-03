Королівство Данія офіційно побільшало. На південному узбережжі острова Лолланн, трохи на схід від заводу в портовому місті Редбюхавн, з’явилася нова ділянка суші площею 300 тисяч квадратних метрів.

Цю землю створили з донного ґрунту, який підняли з дна Балтійського моря, поки копали траншею для 18-кілометрового тунелю Фемарнбельта.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Новий простір повністю відкритий для людей, але будувати будинки тут ніхто не буде. Ділянка залишиться дикою прибережною зоною.

Місцевий рельєф спеціально зробили нерівним та мінливим, щоб він міг справлятися з примхами погоди у протоці: сильним вітром, хвилями та морською сіллю.

На цій території вже викопали три штучні ставки, щоб залучити місцевих птахів, тварин та комах. Екологи розраховують, що першими «офіційними переселенцями» на нову землю стануть рідкісні зелені жаби, очеретяні жаби та тритони, які на Лоланні перебувають під суворою охороною. Ставки спроектовані так, щоб в них не було сильної течії, а вода швидко прогрівалася на сонці.

Крім того, будівельники покрили землю шаром ґрунту, який зняли та зберегли ще до того, як збудувати завод для елементів тунелю. У цій землі збереглося насіння місцевих трав, завдяки чому територія має зарости сама.

Головна ідея проекту – не заважати природі та дати їй розвиватися природним шляхом за рахунок флори та фауни із сусідніх заповідників.

Ця нова суша – лише початок масштабного розширення берегів. Всього за час будівництва Фемарнбельтського тунелю збираються пустити в справу близько 15 мільйонів кубічних метрів морського грунту.

Коли проект завершиться, у Данії з’явиться 7 кілометрів нової берегової лінії та близько 300 га нових природних просторів для відпочинку.

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