Станом на 30 вересня аграрії України засіяли озимими зерновими культурами 1 594,5 тис. га – 30,6% від прогнозованої площі.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Найбільше посіяно пшениці та тритикале – 1 424,2 тис. га (31,4% від прогнозу). Ячменем засіяно 124,2 тис. га (20,9%), житом – 46,1 тис. га (60,1%).

Водночас найближче до завершення посівна кампанія ріпаку: 1 018 тис. га, або 92,1% від прогнозу.

За загальними площами посіву озимих зернових культур лідирують такі області:

Миколаївська – вже засіяно 253,5 тис. га (195,5 тис. га озимою пшеницею та тритикале і 58 тис. га – озимим ячменем);

Дніпропетровська: посіяно 164,9 тис. га (161,1 тис. га пшениці та тритикале, 3,5 тис. га ячменю та 0,3 тис. га жита);

Полтавська область має 130,4 тис. га посівів озимих зернових (124,8 тис. га пшениці та тритикале, 0,7 тис. га ячменю та 4,9 тис. га жита).

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 23 вересня аграрії вже засіяли озимими зерновими культурами 741,4 тис. га – 14,2% від прогнозованої площі. Озимого ріпаку вже засіяно 958,8 тис. га або 86,7% від прогнозу.