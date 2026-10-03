Сьогодні, 3 жовтня, «Ніко-Баскет» стартував у новому сезоні Суперліги GGBET домашнім матчем проти «Черкаських Мавп».

Зустріч завершилася поразкою господарів майданчику – 71:89 на користь черкащан.

«Ніко-Баскет» навів статистику гравців нашої команди:

Джамір Сімпсон – 15 очок + 6 підбирань;

Ярослав Карпюк – 18 очок + 15 підбирань;

Віталій Володін – 9 очок;

Богдан Лук’ян – 15 очок + 6 підбирань + 5 передач;

Максим Сафонов – 6 очок.

Головний тренер «Ніко-Баскет» Валентин Берестнев вибачився перед вболівальниками за гру команди: «Не знаю, чи допомагають в таких випадках вибачення, але мені дуже соромно, що наша команда так грала. В першу чергу, я винен, що вона так грала. Я не відчув, що змінився настрій в команді, не зробив потрібних замін. Ми не задоволені станом наших легіонерів, намагаємося найшвидше повернути їх у форму. Але й з українців ніхто нормально не зіграв».

Як повідомляло Інше ТВ, минулого сезону «Ніко-Баскет» вийшо в плей-офф Суперліги, і в першому ж матчі її покинув – поступився «Харківським Соколам».