Станом на 23 вересня аграрії вже засіяли озимими зерновими культурами 741,4 тис. га – 14,2% від прогнозованої площі. Озимого ріпаку вже засіяно 958,8 тис. га, або 86,7% від прогнозу.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, пере

За зерновими культурами маємо такі показники:

пшениця та тритикале – 662,4 тис. га (14,6% від прогнозу);

ячмінь – 53,1 тис. га (8,9% від прогнозу);

жито – 25,8 тис. га (33,6% від прогнозу).

Регіони-лідери за площами посіву озимих зернових:

Миколаївська область – загалом засіяно 101 тис. га, (пшениця та тритикале – 79 тис. га; ячмінь – 22 тис. га).

Полтавська область – загалом засіяно 91,3 тис. га (пшениця та тритикале – 87,3 тис. га; жито – 4 тис. га).

Дніпропетровська область – загалом засіяно 86,3 тис. га (пшениця та тритикале – 84 тис. га; ячмінь – 2,1 тис. га; жито – 0,2 тис. га).

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 16 вересня аграрії вже засіяли 171,6 тис. га озимих на зерно – 3,3% від прогнозованих площ.