Вчора, 23 вересня, приблизно о 21:25 на вул. Троїцькій у Миколаєві 39-річний водій, керуючи Toyota RAV 4, виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому відбулося зіткнення з парканом будинку.

Як пише Поліція Миколаївської області, внаслідок дорожньо-транспорної пригоди водія та двох його пасажирів – 28-річну жінку та 46-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до медичного закладу. Згодом 46-річний пасажир помер у медичному закладі.

Водій зник з лікарні у невідомому напрямку. За попередніми даними керманич перебував у стані сп’яніння.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження водія.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або місцезнаходження керманича авто, звернутись за телефонами: 093-714-45-20 або 102.