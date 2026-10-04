За офіційними даними, в акції протесту в Мадриді взяли участь близько 70 тисяч людей. Неофіційно йдеться про півмільйона, що вийшли на демонстрацію через кризу житла та виселення.

Про це інформує Еuronews, передає Інше ТВ.

У суботу в Мадриді демонстранти вийшли на вулиці чотирма колонами, стартувавши опівдні з площі Еміліо Кастелара, з району Аточа, біля лікарні Ла Прінсеса та з площі Іспанії. Усі вони зійшлися на площі Сібелес, де зібралися тисячі людей, у тому числі ті, хто вже тиждень мешкає в наметовому таборі на Пуерта-дель-Соль.

Учасники несли плакати з написом «Загальний страйк» та скандували гасла на кшталт «Геть рентизм». Протест проходив мирно, за помітної присутності поліції.

На заклик Союзу орендарів, вони вимагають зниження орендної плати на 50%, безстрокових договорів та експропріації житла у фондів-«стерв’ятників». Їхня представниця, Валерія Раку, пояснила, що дати загального страйку поки немає, переговори ведуться з іншими організаціями, і вони хочуть, щоб він став «історичним».

Голова конфедерації роботодавців CEOE Антоніо Гараменді заявив, що ставиться до протестів з повагою, але попередив, що втрутиться, якщо буде оголошено загальний страйк, оскільки вважає його «незаконним».

Напруженість у Валенсії та протести в інших регіонах країни

У Валенсії хода почалася близько 11:00 і пішла незвичним маршрутом. Замість традиційного шляху через центр учасники попрямували до Palau de les Arts Reina Sofía, де проходить конгрес з інвестицій у нерухомість Valencia Real Estate Summit 2026, серед доповідачів якого колишній лідер партії Ciudadanos Альберт Рівера.

Деякі учасники акції зняли огорожі та прорвали поліцейський кордон, кидаючи у правоохоронців різні предмети. Поліція відповіла пострілами гумових куль та застосуванням сльозогінного газу. Декільком людям вдалося піднятися на верхні рівні будівлі. Хода була організована чотирма структурами, серед яких Спілка орендарів та Житлова профспілка.

Акції відбулися і в багатьох інших містах. У Сан-Себастьяні протест триває другий день поспіль; його організувала профспілка LAB за підтримки Спілки орендарів. У Кадісі, де, за даними організаторів, середня оренда наближається до 900 євро, а вартість покупки житла сягає 200 000, марш завершився біля будівлі мерії читанням маніфесту.

Марші пройшли і в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, а також на Лансароті, Фуертевентурі та Тенеріфе. У Барселоні учасниця наметового табору Луана Роша заявила в ефірі «TVE», що протестувальники мають намір залишатися на місці безстроково: «Ми рухаємося до загального страйку». Теруель приєднається у неділю: о 18:30 заплановано маніфестацію від площі Торіко.

Санчес та його період роздумів на тлі взаємних звинувачень партій

У п’ятницю Конгрес відхилив два житлові декрети уряду: проти проголосували PP, Vox та UPN, а Junts відмовилася їх підтримати. Перший документ було відкинуто при співвідношенні 172 голоси «за» та 178 «проти», другий — 166 «за» та 184 «проти».

Санчес завершив свій виступ попередженням: «Історія засудить вас раніше, ніж ви думаєте, і набагато суворіше, ніж можете собі уявити». Тепер він оголосив період роздумів про можливе дострокове проведення виборів — рішення, яке він ухвалює одноосібно. Опозиція знову вимагає виборів, і, як йдеться у вихідному тексті, цього вже добиваються деякі керівники партії соціалістів та міністри.

Junts закликає соціалістів сісти за стіл переговорів. Їхній прес-секретар Міріам Ногерас назвала декрети «погано сформульованим законом», а генеральний секретар Жорді Туруль заявив, що вони «відбивали б полювання» до купівлі та продажу нерухомості. У PSOE відповідають, що документи вже містили пропозиції Junts: Чого їм ще потрібно?

Віце-прем’єр Йоланда Діас заявила, що у виселень «три імені»: Фейхоо, Абаскаль та Ногерас. Альберто Нуньєс Фейхоо зі свого боку пообіцяв знайти юридичну формулу, щоб більше не було ще однієї легіслатури без затвердженого бюджету.

Тим часом на Пуерта-дель-Соль проходить вже сьома ніч наметового табору, в якому залишаються близько 2 000 чоловік, і першопричина того, що відбувається, така, як і раніше. Протест розпочався після виселення Марікармен, 87-річної жінки, яка зараз відновлюється у лікарні.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці вересня в Іспанії спалахнув масштабний протест проти житлової кризи після виселення 87-річної жінки