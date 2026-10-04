У Новомосковську Тульської області підірвали “героя СВО”, який катував українських полонених.
Як повідомляють російські медіа, йдеться про Романа Сиромятнікова, екс-працівника ФСІН. Генпрокуратура України оголошувала його у розшук.
За даними слідства, він міг бути причетним до катувань щонайменше 50 полонених, яких били та катували електричним струмом.
Згідно з останніми даними, інцидент стався 2 жовтня неподалік будинку Сиромятнікова. Попередньо, вибухівку могли встановити під днищем автомобіля з боку водія.
У Новомосковську він викладав у коледжі.