У Новомосковську Тульської області підірвали “героя СВО”, який катував українських полонених.

Як повідомляють російські медіа, йдеться про Романа Сиромятнікова, екс-працівника ФСІН. Генпрокуратура України оголошувала його у розшук.

За даними слідства, він міг бути причетним до катувань щонайменше 50 полонених, яких били та катували електричним струмом.

Згідно з останніми даними, інцидент стався 2 жовтня неподалік будинку Сиромятнікова. Попередньо, вибухівку могли встановити під днищем автомобіля з боку водія.

У Новомосковську він викладав у коледжі.