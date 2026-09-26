Будівництво бази Сил оборони Естонії (EDF) у Нарві коштуватиме трохи більше ніж 20 мільйонів євро, а завершиться воно на шість місяців пізніше, ніж планувалося — влітку 2028 року, повідомила ERR.

Вартість проєкту зросла на 5 мільйонів євро, а затримка сталася через політичні потрясіння в керівництві цього прикордонного міста на сході країни, що сповільнило процес виділення земельної ділянки.

Фінансування бази здійснюється переважно коштом ЄС; спочатку планувалося завершити роботи до кінця наступного року.

Андо Воогма, керівник проєктів у північному та північно-східному регіонах Естонського центру оборонних інвестицій (RKIK), зазначив, що на вартість будівництва вплинули війна та зростання цін на нафту, а також уточнення вимог з боку Сил оборони.

«Політична ситуація в Нарві та стан справ у міській адміністрації заважали нам просуватися з розбудовою бази. Я не буду тут коментувати всі подробиці, але доки не було ухвалено відповідне рішення, процес фактично стояв на місці. Саме тоді ми й втратили час», — сказав Воогма.

Наразі процедуру обміну земельними ділянками завершено, і контракт на будівництво може бути підписано вже в жовтні, хоча основні будівельні роботи розпочнуться лише наступного року.

«Сили оборони отримають будівлю командування та штабу, казарми, об’єкти харчування, приміщення для зберігання й обслуговування техніки, спортивний зал та необхідну інфраструктуру», — повідомив Воогма.

До завершення будівництва постійної бази Сили оборони розгорнуть у Нарві тимчасову базу з використанням модульних контейнерів. За словами Воогми, процедура закупівлі для цього об’єкта перебуває на завершальній стадії, і контракт може бути укладено найближчими тижнями. Монтаж має розпочатися наприкінці року, а готовність бази очікується в січні або лютому.

Тимчасова база буде розрахована на підрозділ чисельністю в роту, тоді як постійна база після завершення будівництва матиме приміщення для розміщення до 500 осіб, а також намети ще для 500 військовослужбовців. Після відкриття основної бази на ній постійно дислокуватиметься близько 200 осіб особового складу.

Із загальної суми витрат близько 19 мільйонів євро буде виділено з Фонду згуртованості Європейського Союзу. Упродовж весни й літа 2026 року робота міської влади Нарви була паралізована, головним чином через боротьбу за владу між тодішньою міською головою Катрі Райк і головою міської ради Михайлом Стальнухіним. Останній протягом 130 днів вдавався до тактики обструкції під час засідань ради та блокував розгляд питання про висловлення недовіри, тоді як опозиція провела альтернативне засідання й обрала власного міського голову.

Зрештою, 25 липня Райк, яка вже обіймала посаду міської голови у 2020–2021 роках, було усунуто з посади внаслідок голосування за висловлення недовіри, а новим міським головою став Яан Тоотс (від Центристської партії). Після цього відбувся обмін земельними ділянками, необхідний для завершення робіт зі створення військової бази.

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