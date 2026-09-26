Теренові ігри, традиційний ярмарок і урочистості – саме таким було відкриття Пластового року у Миколаєві, що відбулося у самому «Серці міста», Манганаріївському сквері, сьогодні, 26 вересня.

У межах урочистостей відбулося шикування, прийняття до Пласту нових членів і нагородження пластунів із врученням нашивок і хустинок.

Привітали Миколаївський осередок Пласту з відкриттям Пластового року представники міської влади і Молодіжних рад. Слова напуття і благословення сказав настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці і директор БФ “Карітас Миколаїв УГКЦ” Тарас Павлюс.

У межах свята на дітей очікували теренові ігри, присвячені Богдану Гаврилишину, його історії та цікавим фактам з життя цього видатного економіста, громадського діяча та пластуна, фотозона, традиційний ярмарок з метою допомоги ЗСУ та підтримку діяльності організації.

Пластовий рік відкрився. У його межах заплановано багато заходів (Андріївські вечорниці, передача Віфлеємського вогню миру, Шевченкіада, Свято весни, Дивогонки тощо) але найголовнішим є таборове літо, до якого миколаївські пластуни готуватимуться цілий рік. «Коли ми готуємо певне свято, у кожного пластуна є своя зона відповідальності. Якраз тут діти навчаються брати на себе відповідальність в чомусь маленькому, щоб потім зуміти взяти на себе відповідальність в чомусь більш масштабному, щоб бути тим членом суспільства, який здатне робити зміни», – каже пластунка- сеньйорка Анна Гайдай.

Зараз членами Миколаївського осередку Пласту є близько 50 дітей, наймолодшій пластунці – 6 років. Ще багато юних миколаївців хотіли б долучитися до організації, але не вистачає дорослих волонтерів, які готові безкоштовно приділяти свій час та увагу вихованню і розвитку пластунської молоді. Тож у Пласті чекають на дорослих.

Як повідомляло Інше ТВ, Світлом подолаємо темряву – у Миколаєві пластуни передавали Вифлеємський вогонь миру (ФОТО, ВІДЕО)