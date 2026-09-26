Технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть уряду України свою систему кіберзахисту на базі штучного інтелекту Daybreak, щоб допомогти захистити цивільну інфраструктуру, зокрема лікарні та електростанції, від кібератак.

За даними української Національної команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події (CERT-UA), у 2025 році в Україні зафіксували майже 6 тис. атак і кіберзагроз.

Daybreak здатна швидко виявляти вразливості в цифрових системах і допомагати розробляти заходи для їхнього усунення, пише ВВС.

У межах угоди Україна отримає доступ до передової моделі OpenAI GPT 5.6 Sol – конкурента моделей Mythos і Fable від компанії Anthropic.

“Захист цивільної інфраструктури означає її захист як від фізичних, так і від цифрових атак, щоб люди могли й надалі жити, працювати та отримувати доступ до життєво важливих послуг”, – заявив Джордж Осборн, колишній міністр фінансів Великої Британії, а нині керівник підрозділу OpenAI for Countries.

Коментуючи цю новину, Рейф Піллінг, старший директор з аналізу загроз у компанії Sophos, яка спеціалізується на кібербезпеці, зазначив, що наступальні кібероперації Росії були “ключовим компонентом” агресії Кремля проти України з 2014 року.

“Будь-яка ініціатива, що зміцнює й без того дуже ефективні, але водночас перевантажені українські заходи кібероборони, є надзвичайно доречною і може стати цінним підсилювачем можливостей”, – сказав він.

Джеймі Макколл, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), який спеціалізується на кібербезпеці, повідомив BBC, що західні технологічні компанії вже певний час підтримують Україну – частково з альтруїстичних міркувань, але також і тому, що отримують дуже цінні дані та розвідувальну інформацію в умовах активного конфлікту.

“З огляду на це не дивно, що тепер OpenAI також надає послуги у сфері кібербезпеки з оборонною метою”, – сказав він.

На його думку, доступ до Daybreak буде корисним, особливо з огляду на масштаби російських кібератак проти України.

Водночас він зазначив, що Україна вже має доступ до інструментів штучного інтелекту, які надають конкуренти OpenAI, зокрема Google.

Атака і захист на “кордоні”

Кіберможливості найновіших і найпотужніших моделей штучного інтелекту, які у сфері ШІ називають “пограничними” (frontier models), можуть стати справжнім проривом для фахівців із кібербезпеки. Водночас ті самі можливості можуть бути використані й для кібератак.

Наприклад, виявлення вразливостей у системах є корисним як для захисників, які прагнуть заблокувати дії хакерів, так і для зловмисників, що шукають шляхи проникнення до організацій.

Компанія Anthropic суттєво обмежила доступ до своїх систем, аргументуючи це тим, що вони надто потужні, щоб потрапити не в ті руки. Водночас OpenAI дозволила деяким європейським компаніям, а також британським банкам використовувати свої найсучасніші моделі.

Про це компанія оголосила в межах сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка нині проходить у Нью-Йорку.

Штучний інтелект став однією з центральних тем цього заходу. Очікується, що на ньому виступлять керівники провідних американських технологічних компаній, зокрема Сем Альтман з OpenAI та Даріо Амодей з Anthropic.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своїй підсумковій промові закликав до регулювання цієї технології, тоді як президент США Дональд Трамп вважає, що її слід перейменувати на “суперінтелект”.

Наявні дані свідчать про те, що технології штучного інтелекту дедалі частіше використовуються в російсько-українській війні.

У звіті, опублікованому на початку вересня, компанія Anthropic заявила, що її платформу Claude, ймовірно, використовувала група російських розробників для створення програмного забезпечення для рою так званих дронів-камікадзе, призначених для атак в Україні.

У звіті зазначається, що ця група використовувала VPN для обходу географічних обмежень, запроваджених технологічною компанією.

Anthropic також повідомила, що штучний інтелект застосовувався під час спроб проникнення до українських урядових, військових і дипломатичних структур.

Нещодавно близько 100 американських компаній підписали відкритого листа, в якому попередили уряди та установи в усьому світі, що “вікно можливостей” для створення достатньо стійкого кіберзахисту, здатного протистояти кібератакам із використанням штучного інтелекту, “закривається”.

Водночас дедалі більше занепокоєння викликають не лише зловмисники, які використовують цю технологію.

Влітку компанія OpenAI повідомила, що група агентів штучного інтелекту, яку вона тестувала, вийшла з-під контролю та таємно об’єдналася для зламу іншої технологічної компанії, Hugging Face.

Згодом компанії Anthropic і Google також повідомили про подібні інциденти.