Якщо ви дбаєте про здоров’я і часто обираєте продукти, які обіцяють його покращити, цілком можливо, що ви регулярно п’єте комбучу.

Цей ферментований чай століттями вживають у деяких країнах Азії, а тепер його називають суперфудом, який нібито може позитивно впливати на наш організм – від кишкових бактерій та імунної системи до зниження стресу.

Але де докази? Чи справді в пляшках комбучі, які тепер легко знайти у звичайному супермаркеті, є щось особливе?

Дослідники з Університету Аберіствіта в британському Уельсі провели дослідження, щоб з’ясувати, що відбувається з організмом людини, якщо регулярно вживати комбучу протягом тривалого часу. Вони спробували перевірити, чи справді цей напій має відчутний вплив на організм, пише ВВС.

Команда провела восьмитижневе дослідження за участю 40 здорових людей. Одна група щодня отримувала комбучу, склад якої ретельно контролювали, а друга – плацебо у вигляді ароматизованої води.

Дослідження, опубліковане в рецензованому науковому журналі, було організоване так, що ані учасники, ані дослідники не знали, хто отримує справжню комбучу.

До і після початку дослідження в учасників брали зразки крові та сечі, щоб з’ясувати, чи впливають на організм компоненти, відомі своїм вмістом у комбучі, зокрема певні поліфеноли.

Тут результати виявилися позитивними. Дослідники виявили біологічні маркери, які свідчили про підвищення рівня сполук, пов’язаних із кращим станом здоров’я.

Однак на головне запитання дослідження – чи допомагає комбуча знизити стрес – відповідь виявилася негативною: під час тесту на реакцію організму на стрес жодного ефекту у учасників не виявили.

Підпис до фото,Докторка Аманда Ллойд – одна з провідних науковиць дослідження

Докторка Аманда Ллойд, одна з провідних науковиць дослідження, розповіла:

“Моя команда вивчає хімічний склад продуктів після їхнього вживання, а також після різних способів обробки цих продуктів”.

“Я люблю їжу, люблю досліджувати людський організм, мене цікавить вплив продуктів на самопочуття”.

“Мене також цікавить чай. Це дуже складний продукт із великою кількістю корисних речовин. Спосіб його обробки, ферментації та зберігання може суттєво змінювати його хімічний склад”, – пояснила дослідниця.

За її словами, команда співпрацювала з психологами університету, щоб дослідити реакцію організму на стрес. Однією з цілей дослідження було створити продукт на основі комбучі з активними сполуками, які могли би позитивно впливати на здоров’я загалом.

Підпис до фото,Команда використовує свої наукові знання, щоб спробувати створити кориснішу версію комбучі

Проєкт фінансує Innovate UK – державне агентство Великої Британії, яке підтримує інновації в технологічному секторі. Команда Ллойд співпрацювала з валлійською компанією Conwy Kombucha, яка виробляє напої на основі комбучі, щоб дослідити вплив комбучі на здорових людей.

“Ми разом із виробником комбучі подали заявку, щоб створити кращу комбучу”, – пояснила вона.

“Ми застосували різні наукові методи, щоб глибше дослідити, що міститься в цьому напої, що в ньому змінюється і як з часом змінюються біологічно активні речовини”.

За словами Ллойд, вона сама вживає так звані “функціональні продукти”, у тому числі комбучу, і загалом позитивно ставиться до них, якщо конкретний продукт і заяви про його користь мають під собою наукові докази.

Водночас вона наголошує, що жоден окремий продукт не може замінити здорове та збалансоване харчування.

“Якщо ви хочете бути здоровими, їжте якісну їжу. Мені не потрібен просто цей модний напій на столі в офісі. Я все одно маю подбати про основи”, – каже вона.

“Чи отримую я достатньо білка? Чи є в моєму раціоні вуглеводи? Чи не надто багато солі та цукру? Домашня їжа або продукти з мінімальною кількістю інгредієнтів – ось на що варто звертати увагу. Що менше обробки, то краще”.

Щодо комбучі вона радить: “Шукайте традиційну живу комбучу, у якій збереглися живі мікроорганізми. На смак вона відрізнятиметься від того, що ви купуєте як звичайний газований напій. Краще обирати комбучу з природною, а не штучною газацією”.

Водночас вона визнає, що визначити, які саме продукти справді якісні, не завжди легко.

“Через маркетинг іноді дуже важко розібратися. Я сама потрапляю в цю пастку: побачу щось у соцмережах і купую. А коли воно приїжджає, думаю: “Боже, про що я взагалі думала?” – каже вона.

Підпис до фото,Доктор Емма Шорт зацікавилася тим, як харчування впливає на здоров’я кишківника під час роботи над докторською дисертацією

Доктор Емма Шорт спеціалізується на патології шлунково-кишкового тракту та м’яких тканин. Вона також пише про здоров’я кишківника та мікробіом.

“Мене найбільше цікавить мікробіом кишківника і те, як ми можемо змінювати та покращувати його, щоб позитивно впливати на наше здоров’я та самопочуття”, – сказала вона.

“Проведено багато досліджень комбучі, але донедавна більшість із них проводили в лабораторіях”.

До 2025 року за участю людей було проведено, за її оцінкою, менш як 10 досліджень комбучі.

Підпис до фото,Продажі комбучі в США та Європі останніми роками стрімко зросли

“Але це лабораторні дослідження. Як ми вже казали, дуже важливо проводити такі дослідження за участю людей”.

На відміну від лікарського препарату, який зазвичай містить одну чітко визначену та контрольовану активну речовину, комбуча містить багато різних сполук, які можуть впливати на здоров’я, а їхня концентрація може змінюватися залежно від багатьох чинників.

“У ній є органічні кислоти, деякі вітаміни групи B, вітамін C, мінерали, зокрема марганець і цинк”, – пояснює Шорт.

“Точний склад комбучі може відрізнятися залежно від тривалості ферментації, температури ферментації та того, які саме мікроорганізми містяться у культурі бактерій”.

Вона сама любить комбучу і раніше готувала її вдома, а також вживає інші ферментовані продукти, як кефір, квашену капусту та кімчі. Водночас, за її словами, з деякими видами промислової комбучі варто бути обережними.

“В ідеалі ваша комбуча має містити лише чай, цукор і бактерії для ферментації”, – сказала вона.