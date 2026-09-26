Польща отримала розвідницьку інформацію від партнерів про те, що Росія готує цього року “щось велике”, щоб створити привід для мобілізації в Росії, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

У виступі в Раді закордонних справ в Нью-Йорку Сікорський назвав можливі сценарії, прокоментував зростання та види російських атак на НАТО. На тій же події міністерка закордонних справ Румунії Олана-Сильвія Цою відзначила зростання гібридних нападів Росії на країни НАТО. В НАТО ж запевнили, що готові захистити союзників, пише Голос Америки.

Серед можливих сценаріїв “чогось великого”, що може зробити Росія Сікорський назвав можливі провокації та операцію в Нарві.

Росія може вдатися до операції під фальшивим прапором – інсценувати напад на саму себе, припускає Сікорський. Росія вже це застосовувала і може вдатись до такої провокації, щоб виправдати перед власним населенням необхідність мобілізації.

Іншим сценарієм, на думку Сікорського, може бути російська операція в естонській Нарві.

“В Нарві більшість населення – росіяни, як і в деяких латвійських містах. Кремль би дуже хотів мати сухопутне сполучення між Білоруссю та Калінінградом. Ми не знаємо, що вони планують, але повинні бути готовими цьому протистояти”, – каже Сікорський.

В останні місяці Росія посилила кількість гібридних атак проти європейських країн, зокрема Польщі та Румунії. На тій же події міністерка закордонних справ Румунії Олана-Сильвія Цою заявила, що частота прильотів російських дронів на територію Румунії зросла.

Румунія має найдовший кордон з Україною серед країн Європи та членів НАТО, а також майже 250 кілометрів прибережної смуги Чорного моря.

“До ста виросла кількість випадків, коли ми знаходимо фрагменти дронів, чи дрони залітають у наш повітряний простір. Треба брати до уваги, що ми ділимо з Україною Дунай, і Дунай є суттєвою артерією для перевезення зерна, тому ми спостерігаємо збільшення прильотів дронів. Нещодавно також ми мали атаки морських дронів в порту Констанца, які були нейтралізовані нашими командами. І зрозуміло не тільки Румунії, але і нашим партнерам, що Росія відповідальна за всі ці випадки”, – каже дипломатка.

За даними Міністерства оборони Румунії, кількість потраплянь російських дронів на територію цієї країни лише за дев’ять місяців цього року потроїлась у порівнянні з попередніми періодами.

Радослав Сікорський розповідає про кілька типів російських атак. Так, каже він, у намаганні перерізати Україні поставки, Москва б’є по пунктах перетину кордону з Польщею, і часом в результаті помилки ці удари поширюються на територію Польщі.

Крім того, Кремль навмисно, на думку дипломата, запускає по Польщі крилаті ракети. Також Росія вдається до тероризму на всій території Європи, каже посадовець. Щоправда це призводить до протилежного бажанням Росії результату.

“Вони думають ще нас це залякає, але насправді це посилює підтримку громадскістю збільшення оборонних бюджетів та об’єднує європейців. Тому що коли вони атакують Німеччину, Західна Європа бачить, що це проблема не лише Східної Європи”, – каже дипломат.

Цою також нагадала про загрози інформаційних атак Москви.

“Путін також вдається до гібридної атаки на свідомість громадян, не лише своїх власних. Він намагається в публічній сфері, в соцмережах, за допомогою інфлюенсерів, фейкових акаунтів, скоординованих кампаній, ботів знизити наш рівень підтримки України. Тому, щойно відбувається потрапляння російських дронів у наш повітряний простір, ми негайно бачимо спробу онлайн переконати нас зменшити підтримку України, чи то вказуючи на зростання для нас ризиків та підважуючи здатність НАТО захиститись”.

Втім, каже дипломатка, на політичному рівні така тактика росіян досягає зовсім протилежного результату – кількість членів Альянсу зросла, збільшилися оборонні бюджети, зріс рівень політичних консультацій та координації.

Серед цілей посилення російської агресії Росії проти Європи називають бажання Путіна перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 Статуту Альянсу. Цою та Сікорський певні, що НАТО захистить своїх членів. Втім, зазначає Сікорський, на сухопутне вторгнення в Європу Кремль не піде, бо це відразу викличе відповідь.

“Він зробить щось набагато менше. Щось неоднозначне. Тому що стаття 5 – це не кнопка в Брюсселі. Це політична оцінка природи і рівня загрози. Тому він спробує вбити клин між союзниками, особливо між американцями та європейцями. Стаття 5 використовувалась лише один раз на прохання США після атак 11 вересня. Тому нам доведеться ухвалювати політичне рішення, і надіюсь, що США будуть з нами”, – каже польський дипломат.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич заявив агентству Reuters, що Альянс активізує обмін інформацією та розвідданими у відповідь на гібридні атаки.

“Сьогодні ми всі — країни східного флангу”, – заявив Грінкевич з огляду на характер і спектр загроз для НАТО.

“Я впевнений, що зараз маю необхідні повноваження для вжиття заходів із метою стримування будь-якої агресії проти Альянсу”, — сказав він.

Високопоставлений командувач НАТО в Європі також додав, що США й надалі надаватимуть Альянсу “критично важливі, але більш обмежені ресурси”, оскільки європейські країни беруть на себе дедалі більшу роль у захисті континенту.