У соціальних мережах поширюються заклики до створення «Нарвської народної республіки» на сході Естонії, що викликало занепокоєння у місцевих спецслужб.

Йдеться про місто Нарва на кордоні з Росією, де більшість жителів – російськомовні. У публікаціях, що з’явилися в Telegram і «ВКонтакте», звучать заклики до збройних дій, поширення листівок і спротиву владі Естонії, передає newformat.info.

У поліції безпеки Естонії заявили, що розглядають ці повідомлення як дезінформаційну кампанію, спрямовану на залякування населення та розкол суспільства.

За словами представниці відомства Марти Тууле, подібні методи вже застосовувалися раніше і не обов’язково свідчать про підготовку реальних військових дій, однак можуть використовуватися для дестабілізації ситуації.

Джерело BILD в естонських спецслужбах допустило, що така риторика може нагадувати події 2014 року в Україні, коли Росія підтримала створення «народних республік» на сході країни. Водночас офіційно влада Естонії не заявляє про безпосередню загрозу нападу, але підкреслює, що уважно стежить за ситуацією.

Нагадаємо, що восени минулого року На кордоні з Естонією російський прикордонний катер вийшов на Нарву під прапором “Вагнера (ВІДЕО)