Кошти Пхеньяну надійшли за відправку солдатів та поставок Москві озброєнь, йдеться у звіті південнокорейського Інституту національної стратегії безпеки (INSS), передають Новини Live.

Зокрема, автори звіту оцінили, що між серпнем 2023 року та груднем 2025 року КНДР чотири рази розгортала свій військовий контингент для допомоги армії РФ — загальною кількістю в понад 20 000 солдатів.

Із зароблених коштів Пхеньян отримав у вигляді товарів лише від $580 млн до $1,5 млрд. Таким чином, оцінюється, що більшість (80–96%) доходів від допомоги Москві буде отримано у вигляді чутливих військових технологій.

